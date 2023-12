Ayşe öğretmen, 19 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak atandı

360 öğrencisi bulunan okulda görev yapan Metin, "Geçen yıl mart ayında Gediz Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı, 1 Aralık itibariyle de müdür olarak göreve başladım. Mezun olduğum okula, müdür olarak göreve başlamak beni mutlu etti. Her sabah okula girdiğimde hatıralarım ve öğrencilik zamanlarım gözümün önüne geliyor. O zamanda, yaşadığım öğrencilik duygusu ile her sabah görevime başlıyorum. Öğretmenlerimle aynı okulda görev yapıyorum, gururunu yaşıyorum. Onların eseriyim. Onların üzerimdeki emeklerini biliyorum. Okula müdür olarak atandığımda, öğretmenlerimin gözlerindeki sevinçleri ve boynuma sarılmaları ve bana destek olacaklarını söylemeleri çok güzeldi. Ben de elimden geldiğince görevimi en iyi yaparak, öğrenci ve öğretmenlerime destek olmak istiyorum" dedi.



"HER BİRİ TECRÜBE OLDU"



Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada görev yapabilmek güzel bir duygu. İyi ki Erzurum ve Saruhanlı'dan yolum geçmiş, çok kıymetli insanlar tanıdım ve öğrencilerim oldu. Her biri tecrübe oldu. Yaşadığım tecrübeleri burada okulum için kullanacağım. Bir kişinin hayatındaki hedeflerinin olması ve bu hedeflerinin gerçekleşmesi için de gerekli olan çabayı göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Bizler başarılı olmanın yolunun buradan geçtiğini ve küçük yaştan itibaren iyi bir yönlendirmeyle olacağına inanıyorum. Bizler öğretmeniz, bugün burada yarın farklı yerlerde öğretmenlik yapabiliriz ama ben burada mezun olduğum okulumda öğrencilerimle beraberim ve çok mutluyum."



"ÇOK MUTLUYUZ, ÇOK GURURLUYUZ"



Metin'i mezun eden ve halen daha aynı okulda görevini sürdüren coğrafya öğretmeni Emel Soykan ise "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. 1997 yılından beridir bu okuldayım. Ayşe Berat Güvercin yeni adıyla Ayşe Berat Metin ile gerçekten çok gurur duyuyorum. Çok doktor ve mühendis yetişirdik ama müdürümüz ilk oldu. Okulumuzun gelişiminde çok büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum, kızımı kutluyorum" diye konuştu.