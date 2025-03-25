Ayşe öğretmenin yardım çığlığı karşılık buldu: Suç makinesi yakalandı
Mersin'de öğretmenlik yapan Ayşe S., ölüm tehditleri aldığı eski erkek arkadaşından korktuğu için sosyal medyadan video çekerek yardım istedi. Adana'da yakalanıp tutuklanan şüphelinin 49 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Mersin'in Silifke ilçesinde bir ortaokulda öğretmen olduğu öğrenilen Ayşe S., eski erkek arkadaşının tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çekti.
Videoda yaşadıklarını anlatan genç öğretmen, ölmek istemediğini belirterek sosyal medyadan emniyet güçlerini etiketleyip yardım istedi.
"ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Ayşe S. paylaşımında, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek hatam onunla sevgili olmak. Ayrıldıktan sonra bana yapmadığını bırakmadı. Ölmek istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarıda rahat gezmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Mersin ve Adana polisi harekete geçti.
ADANA'DA YAKALANDI
Ekiplerin çalışmasında eski sevgili Mustafa O.'nun Adana'da olduğu belirlendi. Şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKAN ZANLI TUTUKLANDI
"Dolandırıcılık", "tehdit" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette 49 suç kaydı bulunduğu ve bazı suçlardan da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunduğunu tespit edilen Mustafa O., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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