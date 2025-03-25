Ayşe öğretmenin yardım çığlığı karşılık buldu: Suç makinesi yakalandı

Ayşe S. paylaşımında, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek hatam onunla sevgili olmak. Ayrıldıktan sonra bana yapmadığını bırakmadı. Ölmek istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarıda rahat gezmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir ortaokulda öğretmen olduğu öğrenilen Ayşe S., eski erkek arkadaşının tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çekti.

ADANA'DA YAKALANDI

Ekiplerin çalışmasında eski sevgili Mustafa O.'nun Adana'da olduğu belirlendi. Şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKAN ZANLI TUTUKLANDI

"Dolandırıcılık", "tehdit" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette 49 suç kaydı bulunduğu ve bazı suçlardan da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunduğunu tespit edilen Mustafa O., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

