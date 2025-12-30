Ayşe Tokyaz cinayeti davası. Duruşma gerginlikle başladı! "Benden çekeceğin var bugün bittin sen"

Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması dün görüldü.

Aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gün de devam ediyor.

Dün gerginlik yaşanan duruşmanın ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmaya Tokyaz'ın ikiz kardeşi müşteki Esra Tokyaz, sanık ve tanık avukatlarının yanı sıra birçok STK da katılıyor.

BUGÜN DE GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek "Cemil, bugün karşında Esra var. Benden çekeceğin var bugün bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" dedi.

Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" cevabını verdi.

Tarafları salonda bulunan Jandarma sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Duruşmada sanıklar savunma yapıyor.

DÜN NE OLDU?

Dünkü duruşmada sürekli güldüğü görülen Koç'a tepki gösteren Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz masaya çıktı ve sinir krizi geçirdi.