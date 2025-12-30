Ayşe Tokyaz cinayeti davası. Duruşma gerginlikle başladı! "Benden çekeceğin var bugün bittin sen"
30.12.2025 12:21
DHA
İstanbul'da eski polis tarafından katledilip cesedi bavulla yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz cinayetinin davası bugün de devam ediyor. Duruşma Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz ile katil zanlısı arasında tartışmayla başladı.
Küçükçekmece'de eski polis memuru Cemil Koç (38) tarafından öldürülen ve cesedi bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması dün görüldü.
Aralarında Cemil Koç'un da bulunduğu 8'i tutuklu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması ikinci gün de devam ediyor.
Dün gerginlik yaşanan duruşmanın ardından bugün yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Duruşmaya Tokyaz'ın ikiz kardeşi müşteki Esra Tokyaz, sanık ve tanık avukatlarının yanı sıra birçok STK da katılıyor.
BUGÜN DE GERGİNLİK YAŞANDI
Duruşma salonunda taraflar hazır edildiği sırada, müşteki Esra Tokyaz sanık Cemil Koç'a dönerek "Cemil, bugün karşında Esra var. Benden çekeceğin var bugün bittin sen. Sana Cemil mi demeliyim yoksa Cem mi?" dedi.
Bunun üzerine sanık Cemil Koç ise, "Ben hepinize yeterim" cevabını verdi.
Tarafları salonda bulunan Jandarma sakinleştirdi. Duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı.
Duruşmada sanıklar savunma yapıyor.
DÜN NE OLDU?
Dünkü duruşmada sürekli güldüğü görülen Koç'a tepki gösteren Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz masaya çıktı ve sinir krizi geçirdi.
Dünkü duruşmaya Esra Tokyaz, kardeşi gibi giyinip geldi.
KATİL ZANLISI NE DEDİ?
Koç savunmasında, Ayşe Tokyaz'ı bavula koyduğunu ve valizi taksi şoförüne verirken içinde tarihi eser gibi bir şey olduğunu, kesinlikle içine bakmamasını söylediğini belirtti.
Koç, taksiciyle yaklaşık 500 bin liraya anlaştıklarını da söyledi.
Katil zanlısının bir şüpheli ölüm, üç kasten yaralama, bir tehdit olmak üzere toplam 8 adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı.
Koç, Diyarbakır'da yaşamını yitiren Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin de yargılanıyor.
İSTENEN CEZALAR
Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Tutuklu diğer yedi sanık hakkında ise kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.