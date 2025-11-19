Ayşe Tokyaz cinayetinde iki polis için ağır cezada yargılama talebi
19.11.2025 12:23
Ayşe Tokyaz cinayetinde cinayete yardımla suçlanan iki polisin, ağır cezada yargılanması talep edildi.
İstanbul'da cansız bedeni Kemerburgaz'da yol kenarında bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.
İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında üç ayrı suçlamayla hapis cezası talep edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Sanık Koç'un kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İLK DURUŞMA 29 ARALIK'TA
İddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşmanın 29 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.
Genç kadının cansız bedeni, Kemerburgaz yolunda bir bavulun içinde bulunmuştu. Dosyada iki polis de sanık olarak yer alıyor. Polisler, ifade sızdırmakla suçlanıyor.
"İFADE SIZDIRAN POLİSLER AĞIR CEZADA YARGILANSIN" TALEBİ
Ayşe Tokyaz cinayetinde polislerin yargılandığı ifade sızdırma davası ise sürüyor.
Tokyaz'ın kardeşi Esra Tokyaz'ın verdiği ifadeleri katil zanlısına sızdırdıkları iddiasıyla Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli iki polis hakkında dava açılmıştı.
Cinayete yardımla suçlanan iki polis, bugün Küçükçekmece Adliyesi 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, dosyada görevsizlik kararı verilmesine hükmetti.
Savcı ayrıca dosyanın ağır ceza mahkemesindeki cinayet dosyasıyla birleştirilmesini talep ederek, sanıkların kasten öldürmeye yardım suçuyla Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını istedi.
Cansız bedeni Kemerburgaz'da yol kenarında bir valizin içinde bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cinayetten önce katil zanlısıyla eve girerken kaydedilen son görüntüsü ortaya çıkmıştı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelendiğini iddia etmişti.
İddialara ilişkin çalışma başlatılırken kayıp Tokyaz'ın cesedi parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.
CİNAYETİN NEDENİ NE?
Koç'un yaş farkı nedeniyle evlenmek istemeyen Tokyaz'ı ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle genç kadını evine çağırdığı ve burada alıkoyduğu iddia edilmişti.
Tokyaz cinayetiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla dört polis memuru tutuklanmıştı.
Savcılıkta ifade veren Ayşe Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti.
Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı.
Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.