Ayşe Tokyaz cinayetinde iki polis için ağır cezada yargılama talebi

İstanbul'da cansız bedeni Kemerburgaz'da yol kenarında bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İddianamede, sanık Cemil Koç hakkında üç ayrı suçlamayla hapis cezası talep edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Koç'un kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 29 ARALIK'TA

İddianame Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, ilk duruşmanın 29 Aralık Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.