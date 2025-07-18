Ayşe Tokyaz cinayeti: Eski sevgilinin ölümünde müebbet talebi

Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişmeler var. İstanbul'da katledilen ve cansız bedeni Kemerburgaz'da yol kenarında bir valizin içinde bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Tokyaz'ın eski polis memuru katil zanlısı Cemil Koç çelişkili ifadelerinde cinayet suçlamasını reddetti. 21 yaşındaki genç kadının kaza sonucu öldüğünü öne sürdü.



Ayşe Toyaz'ı öldürme suçlamasıyla tutuklanan katil zanlısının eski kız arkadaşının ölümüyle ilgili dü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 4 Temmuz'da iddianame hazırladığı ortaya çıktı.



MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ"



29 yaşındaki Ejegül Ovezova’nın 2 yıl önce Diyarbakır'da 8’inci kattan düşüp yaşamını yitirdiği olayda, Cemil Koç'un tartışma sırasında Ovezova’yı 8’inci kattan iterek ölümüne neden olduğu, bu nedenle ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildiği öğrenildi.





7 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ GÖZALTINDA



Aşye Tokyaz cinayeti soruşturmasında baş zanlı Cemil Koç'un yanı sıra ona yardım ettiği belirlenen 6 kişi tutuklanmıştı.



Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu dün de 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki bir kişi İstanbul Maltepe'de gözaltına aldı.



Gözaltına alınan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerinde Cemil Koç'a yardım eden şapkalı kişi olduğu tespit edildi.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı Haberi Görüntüle