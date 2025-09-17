Ayşe Tokyaz cinayeti: Polis memurları hakkında hapis talebi

İstanbul Küçükçekmece’de öldürülen ve cesedi bavulla yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz cianyetinde kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan polis memurları hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, tutuklu sanık, Necdet Ç. için "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Kamu görevlisi tarafından verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenildi.

Bir diğer sanık Zülfü B. hakkında ise, "Görevi kötüye kullanma suçuna yardım" suçundan 3 aydan 1 yıla, "Kamu görevlisi tarafından verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" iddiasıyla ise 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenildi.

İki sanık da 26 Eylül tarihinde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla 2 polis tutuklandı.

Savcılıkta ifade veren Esra Tokyaz, kasten öldürme suçunun şüphelisi eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemesi üzerine, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİYLE İLGİLİ NELER BİLİNİYOR?

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelenmişti.

Tokyaz'ın ısrarcı arayışı sonrası genç kadının cansız bedeni parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.

Cemil Koç'un yaş farkı nedeniyle evlenmek istemeyen Tokyaz'ı ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle genç kadını evine çağırdığı ve burada alıkoyduğu iddia ediliyor.

Basına yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde Cemil Koç'un ve en az bir kişinin daha siyah tekerlekli bir bavulu bir apartmandan çıkardığı görülüyor.

Bu bavul daha sonra turuncu bir aracın arka koltuğuna yerleştiriliyor.

Koç emniyetteki ifadesinde, 22 yaşındaki Tokyaz'ın "dubleks evinin merdiveninden düşerek" öldüğünü iddia etti.

Zanlının olay sonrası evini kırmızı renge boyayarak kan izlerini gizlemeye çalıştığı yönünde de iddialar var.

Zanlının, bir arkadaşı tarafından ihbar edildiği de iddia ediliyor.