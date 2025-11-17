Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
17.11.2025 15:24
DHA
Ayşe Tokyaz cinayetinde sanık Cemil Koç'un ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
İstanbul'da cansız bedeni yol kenarında bir bavulun içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında üç ayrı suçlamayla hapis cezası talep edildi.
Sanık Koç'un kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
Koç'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelendiğini iddia etmişti.
İddialara ilişkin çalışma başlatılırken kayıp Tokyaz'ın cesedi parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.
Cansız bedeni Kemerburgaz'da yol kenarında bir valizin içinde bulunan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın cinayetten önce katil zanlısıyla eve girerken kaydedilen son görüntüsü ortaya çıkmıştı.
CİNAYETİN NEDENİ NE?
Koç'un yaş farkı nedeniyle evlenmek istemeyen Tokyaz'ı ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle genç kadını evine çağırdığı ve burada alıkoyduğu iddia edilmişti.
Tokyaz cinayetiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla dört polis memuru tutuklanmıştı.
Savcılıkta ifade veren Ayşe Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti.
Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı.
Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.