Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İstanbul'da cansız bedeni yol kenarında bir bavulun içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında üç ayrı suçlamayla hapis cezası talep edildi.

Sanık Koç'un kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Koç'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelendiğini iddia etmişti.

İddialara ilişkin çalışma başlatılırken kayıp Tokyaz'ın cesedi parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu.