Ayşe Tokyaz cinayetinde ilk duruşma
29.12.2025 10:25
İHA, DHA
İstanbul'da cansız bedeni bir bavulun içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görülecek.
İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava bugün başlıyor.
Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, aralarında katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu dokuz sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz maktul, ikiz kardeşi Esra Tokyaz müşteki, zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu dokuz kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin soruşturmada genç kadının cesedinin taşındığı arabanın görüntüsü soruşturma dosyasına girmişti.
KAPIYI CEMİL KOÇ AÇTI, "EVDE YOK" DEDİ
Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz'ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezi'ne gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, Ayşe'nin Esra'ya Cemil Koç tarafından dövüldüğünü söylediği anlatıldı.
Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz'ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç'un açtığı belirtildi.
ÜÇ GÜN BOYUNCA KARDEŞİNİ ARADI
Cemil Koç'un Esra Tokyaz'a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz'ın üç gün boyunca Ayşe Tokyaz'ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç'tan kardeşini dövdüğü ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç, Diyarbakır'da yaşamını yitiren Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin de yargılanıyor.
CEMİL KOÇ'UN SEKİZ SUÇ KAYDI VAR
Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz'ın bir süredir sevgili olduğu, Koç'un polis memurluğundan ihraç edildiğinin belirtildiği iddianamede, Koç'un bir şüpheli ölüm, üç kasten yaralama, bir tehdit olmak üzere toplam sekiz adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı.
İddianamede, maktul Tokyaz'ın son olarak 7 Temmuz günü Koç'un evine gittiği ve sonrasında kardeşini aradığı, bu arama sırasında genç kadının yüzünde morluklar bulunduğu aktarıldı.
İSTENEN CEZALAR
Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Tutuklu diğer yedi sanık hakkında ise kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.