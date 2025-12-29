Ayşe Tokyaz cinayetinde ilk duruşma

CEMİL KOÇ'UN SEKİZ SUÇ KAYDI VAR

Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz'ın bir süredir sevgili olduğu, Koç'un polis memurluğundan ihraç edildiğinin belirtildiği iddianamede, Koç'un bir şüpheli ölüm, üç kasten yaralama, bir tehdit olmak üzere toplam sekiz adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, maktul Tokyaz'ın son olarak 7 Temmuz günü Koç'un evine gittiği ve sonrasında kardeşini aradığı, bu arama sırasında genç kadının yüzünde morluklar bulunduğu aktarıldı.

İSTENEN CEZALAR

Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu diğer yedi sanık hakkında ise kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.