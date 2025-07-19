Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Bir polis memuru gözaltında

Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Katil zanlısı Cemil Koç'a yardım ettiği belirlenen bir kişi adliyeye sevk edilirken, aktif görevde olduğu belirtilen bir polis memuru da cinayetle ilgili olarak gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Bir polis memuru gözaltında

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

'da öldürülüp, cesedi valizin içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı şüpheli: Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin görgü tanıkları konuştu

Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı şüpheli: Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin görgü tanıkları konuştu

Haberi Görüntüle

Genç kadının öldürülmesine ilişkin, eski polis memuru olan sevgilisi Cemil Koç ve beraberindeki altı kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayetin ardından şüpheli Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Bir polis memuru gözaltında - 1 Kadının cesedinin araca yüklendiği anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenmişti

ŞÜPHELİNİN 20 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Oğuz K., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı

Haberi Görüntüle

BİR POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı.

Emniyet güçleri cinayetle ilgili bugün bir kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişinin aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. olduğu öğrenildi.

İ.U.U. da emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO - Bavul cinayetinde yeni görüntü

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...