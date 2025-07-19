Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Bir polis memuru gözaltında
Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Katil zanlısı Cemil Koç'a yardım ettiği belirlenen bir kişi adliyeye sevk edilirken, aktif görevde olduğu belirtilen bir polis memuru da cinayetle ilgili olarak gözaltına alındı.
İstanbul'da öldürülüp, cesedi valizin içinde yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Genç kadının öldürülmesine ilişkin, eski polis memuru olan sevgilisi Cemil Koç ve beraberindeki altı kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cinayetin ardından şüpheli Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN 20 SUÇ KAYDI VAR
Şüphelinin 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Oğuz K., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.
BİR POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı arttı.
Emniyet güçleri cinayetle ilgili bugün bir kişiyi daha gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişinin aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. olduğu öğrenildi.
İ.U.U. da emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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