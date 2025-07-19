Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Bir polis memuru gözaltında

Genç kadının öldürülmesine ilişkin, eski polis memuru olan sevgilisi Cemil Koç ve beraberindeki altı kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Cinayetin ardından şüpheli Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı.