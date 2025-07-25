Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Dört polis ve bir güvenlik gözaltında

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme Haberi Görüntüle

İstanbul'da öldürülen ve cansız bedeni bir bavulun içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar var. Cinayete ilişkin soruşturmada dört polis ile bir güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan polislerden ikisi İstanbul'da, biri Bodrum'da, bir diğeri de Konya'da yakalandı. DELİL KARARTMAKLA SUÇLANIYORLAR Bu polislerin cinayete ilişkin ilk olay yeri incelemesini yapan ekipte olduğu kaydedildi. Polislere delil karartma suçlaması yöneltildi. İstanbul'da gözaltına alınan polisler mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Ayşe Tokyaz cinayetinde cesedin taşındığı kırmızı araba

CANSIZ BEDENİ VALİZİN İÇİNDE BULUNDU



Korkunç cinayet 13 Temmuz günü ortaya çıktı.



Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni yol kenarında bir valizin içinde bulundu. 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, Işık Üniversitesi'nde Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Genç kadın, bir süre önce sosyal medya üzerinden eski polis memuru Cemil Koç ile tanıştı. İkili bir süredir birlikteydi. İddiaya göre; Cemil Koç, evlilik için Ayşe Tokyaz ve ailesini ikna etmeye çalıştı. Cemil Koç'un son kez görüşme talebiyle Tokyaz'ı yalnız olarak evine çağırdığı, eve giden genç kadının burada alıkonulduğu iddia edildi.

Ayşe'nin cesedinin taşındığı an güvenlik kamerasında

CESEDİ EVDEN İKİ KİŞİ ÇIKARDILAR 13 Temmuz'da Ayşe'nin yol kenarında bir valiz içerisinde cesedi bulundu. Polisin çalışması sonucu, Ayşe'nin evde öldürülüp valize koyulduğu ve Cemil Koç ile başka bir kişinin valizi evden çıkardığı belirlendi. Cesedin olduğu araçla Eyüpsultan'a gelen Cemil Koç valizi bir yol kenarına bıraktığı öğrenildi. Cemil Koç'un buluşmak için aradığı arkadaşı aracın yanına gelince polise haber verdi. C.K. orada gözaltına alındı.

Ayşe Tokyaz

EVİ KIRMIZIYA BOYADI



Cemil Koç'un cinayeti işledikten sonra kan lekelerinin görünmemesi için evi gece kırmızıya boyadığı öne sürüldü.



Cesedi valizle yol kenarına bıraktıktan sonra motosikletli bir kişiyle evin anahtarını temizlikçiye gönderdiği ve evdeki kan lekelerini temizletmeye çalıştığı belirlendi.

Video - Ayşe Tokyaz cinayetinde ilk görüntü