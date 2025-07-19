Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Yardım eden şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Şüpheli İ.U.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Şüphelilerden O.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi. Küçükçekmece Adliyesi'ne çıkarılan 2 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheli polis memuru İ.U.U. "kasten öldürmeye yardım etme", şüpheli O.K. ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.

"KIRMIZI BİR SIVI GÖRDÜM AMA KAN OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"



Taksi şoförüne cesedi yok etmesi için yardım eden, ardından yol kenarına bırakan ve tutuklanan şüphelilerden Barış Can A.’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Şüpheli ifadesinde, "Necmettin beni aradı, 'Bir bavul var, ebediyete gidecek' dedi. Bana ceset olduğunu söylemedi, ben şaka yapıyor sandım. Ondan 300 bin lira istedim. Necmettin para teklifini kabul edince Erhan G. ve Yusuf S.'yi alıp, buluşmaya gittik. Parayı arkadaşlarıma söylemedim. 50'şer bin lira verecektim. Onları kazım ve gömme işi olabileceğinden yardım etsinler diye olaya dahil ettim. Necmettin ile buluştuk, bagajda kırmızı sıvı bir şey gördüm ama kan olduğunu anlayamadım. Bavulu araca yükleyip giderken Hasdal taraflarında esen rüzgar ile araç içine çürümüş yumurta kokusu yayıldı. Arkadaşlarla biz panik olduk. Olay üzerimizde kalmasın diye Yusuf S. ile cesedi Kemerburgaz yolunda ağaçlık bir alana attık. Necmettin beni arayıp, ‘iş iptal’ dedi ama valizi geri alamadık. Valizin fotoğrafını ve konumunu birine atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Bir süre sonra da seyir halinde ilerlerken polisler tarafından yakalandık." dedi.