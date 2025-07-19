Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme: Yardım eden şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı
Türkiye'nin konuştuğu Ayşe Tokyaz cinayetinde bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Katil zanlısı Cemil Koç'a yardım ettiği ileri sürülen 6 kişi arasında yer alan 3 şüphelinin savcılık ifadesine ulaşıldı.
İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş, zanlılar savcılıkta ifade vermişti.
22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
TUTUKLU SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Cinayetin ardından şüpheli Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı.
Şüpheli İ.U.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Şüphelilerden O.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Ben valizin içerisinde ceset olduğunu bilmiyordum, olayla bir ilgim yok." dediği öğrenildi.
Küçükçekmece Adliyesi'ne çıkarılan 2 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüpheli polis memuru İ.U.U. "kasten öldürmeye yardım etme", şüpheli O.K. ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.
"KIRMIZI BİR SIVI GÖRDÜM AMA KAN OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"
Taksi şoförüne cesedi yok etmesi için yardım eden, ardından yol kenarına bırakan ve tutuklanan şüphelilerden Barış Can A.’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Şüpheli ifadesinde, "Necmettin beni aradı, 'Bir bavul var, ebediyete gidecek' dedi. Bana ceset olduğunu söylemedi, ben şaka yapıyor sandım. Ondan 300 bin lira istedim. Necmettin para teklifini kabul edince Erhan G. ve Yusuf S.'yi alıp, buluşmaya gittik. Parayı arkadaşlarıma söylemedim. 50'şer bin lira verecektim. Onları kazım ve gömme işi olabileceğinden yardım etsinler diye olaya dahil ettim. Necmettin ile buluştuk, bagajda kırmızı sıvı bir şey gördüm ama kan olduğunu anlayamadım. Bavulu araca yükleyip giderken Hasdal taraflarında esen rüzgar ile araç içine çürümüş yumurta kokusu yayıldı. Arkadaşlarla biz panik olduk. Olay üzerimizde kalmasın diye Yusuf S. ile cesedi Kemerburgaz yolunda ağaçlık bir alana attık. Necmettin beni arayıp, ‘iş iptal’ dedi ama valizi geri alamadık. Valizin fotoğrafını ve konumunu birine atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Bir süre sonra da seyir halinde ilerlerken polisler tarafından yakalandık." dedi.
"BAGAJDAN SİYAH BİR VALİZ ÇIKARIP, BİZİM ARACA KOYDU"
Valizin taşınması için yardım eden şüpheli Erhan G.’nin ise ifadesinde, Barış Can A.’nın bagajdan siyah bir valiz çıkardığını anlatarak, "Barış, bagajdan siyah bir valiz çıkarıp bizim olduğumuz araca koydu. Hasdal yoluna doğru ilerledik. Valiz alınırken Yusuf S. arabada yoktu, onu yoldan aldık. Kemerburgaz'a doğru giderken bir koku oluştu. Yusuf’a, bu kokunun ne olduğunu sordum. Soruma Barış, ‘içinde pis kokmuş kıyafetler var' diye yanıt verdi. Hiçbir şekilde cesetten bahsetmedi. Göktürk'e kadar gittik sonra Yusuf ile ben araçtan indik. Barış'a telefon geldi, panik halde konuştu, sonra arabayı aldı gitti. Bir süre sonra yürüyerek yanımıza geldi. Yusuf'un kardeşine ait bir araçla yola devam ederken polisler durdurdu. Benim paradan haberim yoktur. Barış bize hiç paradan bahsetmemişti." şeklinde konuştu.
"YOLDA GİDERKEN KÖTÜ KOKU GELDİ"
Cesedin taşındığı araçta bulunan şüpheli Yusuf S. ise ifadesinde, "Barış'ı biri aradı ve yanına çağırdı. Ben araçtan indim, onlar gidip 20 dakika sonra geldi. Araçtaki bavuldan o zaman haberim oldu. Yolda giderken kötü koku geldi. Ne olduğunu sorunca, ‘İçinde pis eşyalar var ondan’ dedi. Ardından Göktürk'e gittik. Barış bagajı açtı, benden yardım istedi. Ben de ona yardım ettim. Ben sadece indirme konusunda yardımcı oldum, sonrasında Barış valizi alarak açık alana bıraktı. Yarım saat sonra Barış'a bir telefon geldi. Anladığım kadarıyla valizi geri istiyordu. Valizin olduğu yere tekrar gittik. Barış fotoğrafını çekti, sonra konumunu attı. Bu olayda bana kimse para teklif etmedi. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.
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