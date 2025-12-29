Ayşe Tokyaz cinayetinin ilk duruşmasında gerginlik

İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava bugün başladı.

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, aralarında katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu dokuz sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz maktul, ikiz kardeşi Esra Tokyaz müşteki, zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu dokuz kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

SANIK CEMİL KOÇ: İSTEDİĞİM YERE BAKARIM

Duruşma, sanık yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Salonda Cemil Koç, Esra Tokyaz'a bakması üzerine, Tokyaz tepki gösterdi.

Koç'un, "İstediğim yere bakarım" demesi üzerine, müşteki Tokyaz, masada bulunan Ayse Tokyaz’ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara fırlattı. Mahkeme Başkanı sanıkların sadece kürsüye dönük olması konusunda uyarıda bulundu.

"CESEDİN BAVULDA TAŞINMASIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK"

Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan Cemal Arslan savunma yaptı.

Arslan savunmasında, "Cesedin bavula konup taşınmasıyla ilgili bir bilgim yok. Esra benim için Ayşe ile Cemil imam nikahı yaptığında şahit olduğumu söylemiş ama bu doğru değil." iddiasında bulundu.

Sanık Cemil Koç'un kendisine maktülü eşi olarak tanıttığından bahseden Arslan, "Biz en son 8 Temmuz'da görüştük, yüzlerinde hiçbir darp izi yoktu. O gün de bir araba tamir işi vardı. Biz hep beraber arabanın tamirine oradan da Cemil'in evine gittik. Cemil benden bir telefon bulmamı istedi. Ben gidip bir telefon buldum ve Cemil'e götürdüm." dedi.

Sanık Arslan, savunmasına şöyle devam etti:

“Ben bu cinayeti polislerden öğrendim, benim bu olayla ilgim yoktur. Ben, Esra ve Ayşe'ye abilik yaptım başka amacım yoktu.”

CEMİL KOÇ'A TEPKİ

Duruşma sırasında Esra Tokyaz Cemil Koç'a dönerek "Bana bak gül. Yüzüme bak. Ben kimim Ayşe mi Esra mı. Ben kimim" diyerek su şisesi atmaya calıştı.

Koç ise, "O bu kadar konuşuyorsa ben de konuşurum." diyerek tepki gösterdi. Duruşmaya katılanlardan bir kişi ise, "Sen sus" diyerek Koç'a tepki gösterdi.

Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.