Ayşe Tokyaz cinayetinin ilk duruşmasında gerginlik
29.12.2025 10:25
Son Güncelleme: 29.12.2025 15:41
İHA, DHA
İstanbul'da cansız bedeni bir bavulun içinde bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin katil zanlısı Cemil Koç ve 9 sanık hakim karşısına çıktı. Dava, sanık Koç ile Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz arasında gerginlikle başladı.
İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin dava bugün başladı.
Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada, aralarında katil zanlısı Cemil Koç'un da bulunduğu dokuz sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz maktul, ikiz kardeşi Esra Tokyaz müşteki, zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu dokuz kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.
SANIK CEMİL KOÇ: İSTEDİĞİM YERE BAKARIM
Duruşma, sanık yoklamalarının alınmasıyla başladı.
Salonda Cemil Koç, Esra Tokyaz'a bakması üzerine, Tokyaz tepki gösterdi.
Koç'un, "İstediğim yere bakarım" demesi üzerine, müşteki Tokyaz, masada bulunan Ayse Tokyaz’ın fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi ve suyu sanıklara fırlattı. Mahkeme Başkanı sanıkların sadece kürsüye dönük olması konusunda uyarıda bulundu.
"CESEDİN BAVULDA TAŞINMASIYLA İLGİLİ BİLGİM YOK"
Duruşmada ilk olarak tutuklu sanıklardan Cemal Arslan savunma yaptı.
Arslan savunmasında, "Cesedin bavula konup taşınmasıyla ilgili bir bilgim yok. Esra benim için Ayşe ile Cemil imam nikahı yaptığında şahit olduğumu söylemiş ama bu doğru değil." iddiasında bulundu.
Sanık Cemil Koç'un kendisine maktülü eşi olarak tanıttığından bahseden Arslan, "Biz en son 8 Temmuz'da görüştük, yüzlerinde hiçbir darp izi yoktu. O gün de bir araba tamir işi vardı. Biz hep beraber arabanın tamirine oradan da Cemil'in evine gittik. Cemil benden bir telefon bulmamı istedi. Ben gidip bir telefon buldum ve Cemil'e götürdüm." dedi.
Sanık Arslan, savunmasına şöyle devam etti:
“Ben bu cinayeti polislerden öğrendim, benim bu olayla ilgim yoktur. Ben, Esra ve Ayşe'ye abilik yaptım başka amacım yoktu.”
CEMİL KOÇ'A TEPKİ
Duruşma sırasında Esra Tokyaz Cemil Koç'a dönerek "Bana bak gül. Yüzüme bak. Ben kimim Ayşe mi Esra mı. Ben kimim" diyerek su şisesi atmaya calıştı.
Koç ise, "O bu kadar konuşuyorsa ben de konuşurum." diyerek tepki gösterdi. Duruşmaya katılanlardan bir kişi ise, "Sen sus" diyerek Koç'a tepki gösterdi.
Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin soruşturmada genç kadının cesedinin taşındığı arabanın görüntüsü soruşturma dosyasına girmişti.
KAPIYI CEMİL KOÇ AÇTI, "EVDE YOK" DEDİ
Hazırlanan iddianamede, müşteki Esra Tokyaz'ın olay günü Küçükçekmece Halkalı Polis Merkezi'ne gelerek ifade verdiği, ifadesinde ise kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile görüntülü konuştuğu, görüşme sırasında kardeşinin yüzü ve ağzında morluklar olduğu, Ayşe'nin Esra'ya Cemil Koç tarafından dövüldüğünü söylediği anlatıldı.
Öldürülen Ayşe Tokyaz'ın bulunduğu adresi kardeşiyle paylaştığı, Esra Tokyaz'ın verilen adrese kardeşini görmeye gittiği ve kapıyı Cemil Koç'un açtığı belirtildi.
ÜÇ GÜN BOYUNCA KARDEŞİNİ ARADI
Cemil Koç'un Esra Tokyaz'a kardeşinin orada bulunmadığını söylediği, bunun üzerine Esra Tokyaz'ın üç gün boyunca Ayşe Tokyaz'ı aradığı, bulamaması üzerine durumu polise bildirdiği, Cemil Koç'tan kardeşini dövdüğü ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.
Ayşe Tokyaz'ın katil zanlısı Cemil Koç, Diyarbakır'da yaşamını yitiren Ejegül Ovezova'nın ölümüne ilişkin de yargılanıyor.
CEMİL KOÇ'UN SEKİZ SUÇ KAYDI VAR
Cemil Koç ile Ayşe Tokyaz'ın bir süredir sevgili olduğu, Koç'un polis memurluğundan ihraç edildiğinin belirtildiği iddianamede, Koç'un bir şüpheli ölüm, üç kasten yaralama, bir tehdit olmak üzere toplam sekiz adet adli suç kaydının bulunduğu aktarıldı.
İddianamede, maktul Tokyaz'ın son olarak 7 Temmuz günü Koç'un evine gittiği ve sonrasında kardeşini aradığı, bu arama sırasında genç kadının yüzünde morluklar bulunduğu aktarıldı.
İSTENEN CEZALAR
Hazırlanan iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Tutuklu diğer yedi sanık hakkında ise kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Oğuz Kal'ın zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.