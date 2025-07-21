Ayşe Tokyaz'ın ölmeden önceki son videosu ortaya çıktı: Hakkımı helal etmediğim birkaç insan var
İstanbul Küçükçekmece'de öldürülen ve cesedi valizin içinde Eyüpsultan'da yol kenarına atılan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki son videosu ortaya çıktı.
Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra cesedi valizin içinde Eyüpsultan’da yol kenarına bırakılan Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önceki videosu ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz'ın son videosunu kardeşi Esra Tokyaz, kendi sosyal medya hesabından "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" sözleriyle paylaştı.
"HAKKIMI HELAL ETMEDİĞİM İNSANLAR VAR"
Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda, "Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var." ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki genç kızı öldürdüğü ileri sürülen Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Cinayetin ardından şüpheli Koç'un valizi evde çıkarmasına ve otomobil ile taşımasına yardım ettiği belirlenen şüpheli Oğuz K. (55) gözaltına alındı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı.
Şüpheli polis memuru İ.U.U. "kasten öldürmeye yardım etme", şüpheli O.K. ise "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı.
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