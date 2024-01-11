Ayşe Ünlüce kimdir, kaç yaşında? CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce hakkında bilgiler

Eskişehir'de 25 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi. Büyükerşen'in yerine Parti Meclisi kararıyla Ayşe Ünlüce aday gösterildi. İşte, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce hakkında bilgiler...



CHP'NİN ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?



1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevindeydi.



2 çocuk annesi olan Ayşe Ünlüce, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Aydın Ünlüce’nin de eşiydi.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinden istifa eden Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

