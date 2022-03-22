Ayşegül Aktürk'ü 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Muharrem Eralp, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle Ayşegül Aktürk'ü 17 bıçak darbesiyle öldrüdü.

Eralp ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muharrem Eralp cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Bayram Eralp ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Muharrem Eralp mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, ”Bu suçtan yargılanmam beni daha çok derinden etkiledi. Çok acı çekiyorum. Keşke ölmeseydi. Ailesinden özür diliyorum. Ben bir insan sevdim, o olmazsa öleceğim dedim. Her şeyi mahvettim. Ölemedim” dedi.

Müşteki avukatı Ayten Bademci, sanığın en yüksek cezayı almasını ve cezada indirim uygulanmamasını talep etti. Avukat Bademci, sanık Bayram Eralp’in de cezalandırılmasını istedi.



İNDİRİM UYGULANMADI



Cezada indirim uygulamayan mahkeme, sanık Muharrem Eralp hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ayrıca sanık, kardeşi Murat’a yönelik “basit yaralama” suçundan 6 ay, kız kardeşi Meryem’e yönelik ise “olası kastla kasten yaralama” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Öte yandan tutuksuz sanık Bayram Eralp hakkında ise suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle “suç delillerini gizlemek” suçundan beraat kararı verildi.

