Ayşegül Selik olayı nedir? Babasına taciz suçlamasında bulunmuştu geri adım attı

İstanbul'da yaşayan Ayşegül Selik, 18 yaşındaki bir gençle kaçtığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ailesi, kızlarının kaybolduğundan endişe ederek Müge Anlı 'nın programına başvurmuş ve her geçen gün çaresizlik içinde Ayşegül'ü aramıştı. Ancak, beklenen haber, Ayşegül'ün bizzat telefonla programa bağlanmasıyla geldi. Sevgilisine kaçan Ayşegül, duydukları karşısında hayatlarının şokunu yaşadı. Henüz daha yeni reşit olan genç kızın, sevgilisinin ailesine "babam tarafından taciz edildim" dediği ortaya çıktı. Telefonla yayına bağlanan genç kız bir süre bu iddiasını sürdürdü.

EVE DÖNMEMEK İÇİN İFTİRA ATTIĞINI KABUL ETTİ



Sonrasında gerçeği itiraf eden Ayşegül evden kaçmak için babasına iftira attığını kabul etti. "Müge Hanım böyle bir olay yok. Ben kaçmak için yaptım." sözleriyle itirafta bulunan Ayşegül Selik'in sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Duydukları karşısında kahrolan baba fenalaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI



Rahmi Hoca: "Bütün aileyi ne hale soktun? Nasıl evlatsın?" diyerek tepki gösterdi. Aile, kızlarının psikolojik sorunları olduğunu anlatarak Ayşegül'n yeniden eve dönmesini istedi. Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı.