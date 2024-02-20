Aysel Gürel filmi bir kez daha rafa kalktı

Filmin başrolü için adı geçen isim ise Miray Daner olmuştu. Filmde Sezen Aksu’yu da Gonca Vuslateri’nin oynaması gündeme gelmişti.

Ancak görüşmeler sürerken filmin Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edildiği öğrenildi. Geçmişte BKM’nin de “Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı filmi çekeceği açıklanmış ancak o dönem de film çekilemeden rafa kalkmıştı.