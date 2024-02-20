Aysel Gürel filmi bir kez daha rafa kalktı

Türk pop müziğine yazdığı şarkı sözleriyle damga vuran Aysel Gürel'in anısına çekilmesi planlanan film bir kez daha rafa kalktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gürel'in hayatını anlatan sinema filminin hazırlıkları sürüyordu.
“Aysel” filminin yönetmen koltuğunda da Özer Feyzioğlu oturacaktı. Filmin senaryosunu Aysel Gürel’in kızı Müjde Ar yazıyordu.
Filmin başrolü için adı geçen isim ise Miray Daner olmuştu. Filmde Sezen Aksu’yu da Gonca Vuslateri’nin oynaması gündeme gelmişti.
Ancak görüşmeler sürerken filmin Müjde Ar ile yapım şirketi arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden iptal edildiği öğrenildi. Geçmişte BKM’nin de “Aysel-Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı filmi çekeceği açıklanmış ancak o dönem de film çekilemeden rafa kalkmıştı.
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