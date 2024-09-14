Ayşenur Eygi için ikinci otopsi İzmir'de yapıldı

Batı Şeria'da İsrail ateşiyle öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için ikinci otopsi İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı. İlk bulgulara göre ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlandı.

Ayşenur Eygi için ikinci otopsi İzmir'de yapıldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi sürüyor.

Türk ve Amerikan vatandaşı insan hakları aktivisti Eygi, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde düzenlenen, yerleşimlere yönelik barışçıl protesto sırasında İsrail askerleri tarafından başından vurulmuştu.

Batı Şeria'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eygi için ilk otopsi Filistinlilere ait Radifiya hastanesinde yapılmıştı. 

Eygi'nin naaşı dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan İstanbul'a ve ardından İzmir'e ulaştırıldı.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi yapıldı. 

Haber ajanslarının bildirdiğine göre ilk bulgularda Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlandı.

Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi.

Kafasında saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nun otopsi incelemesi sürüyor.

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