Ayşenur Eygi'nin naaşı Bakü'den  İstanbul'a gönderilecek

Dışişleri bakanlığı, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesine ilişkin detayları paylaştı.
Bakanlık kaynaklarının bidirdiğine göre Eygi'nin naaşı bugün saat 23:45'te Tel Aviv'den Bakü'ye gönderilecek. Naaşı, Azerbaycan Havayolları taşıyacak.
Cenazeyi Bakü Büyükelçiliği'nin Bakü’de teslim alması planlanıyor.
Yarın ise saat 06.15'te Bakü'den Türk Hava Yolları uçağı ile taşınacak naaşın 08.35'te İstanbul'a teslim edilmesinin planlanladığı bildirildi.
Defin işlemlerinin yarın dedesinin evinin bulunduğu Didim’de olabileceği kaydedildi.
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