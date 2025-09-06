Ayşenur Ezgi'nin babası konuştu: "Cesareti acımızı biraz hafifletiyor"

Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ABD'de yaşayan babası Mehmet Suat Eygi (62), kızının vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle Aydın'ın Didim ilçesinde yapılacak anma törenlerine katılmak için kente geldi.

Anma töreni öncesi açıklamalarda bulunan Eygi, "Anlatılacak bir acı değil. Allah kimsenin başına vermesin. Ayşenur’suz hayata devam etmek çok zor. Ayşenur'un zulme karşı direnmesi, gösterdiği cesareti acımızı biraz hafifletiyor. Son zamanlarda dünyada gördüğümüz bu vicdanların ayağa kalkması, organize olması da Ayşenur'un örnek olması da biraz olsun acımızı dindiriyor. İnşallah iyilik, kötülüğü yener ve sessiz vicdanlara bir cesaret getirir, ayağa kaldırır. Bugün ölümsüzlüğünün yıl dönümü, ölümünün değil. Çok zor, bazen hukuksuzluğa, devlet terörüne isyan ediyorsun ama inşallah onların da hesap vereceği gün gelecek." dedi.

"KENDİSİNİ FİLİSTİN'E ADAMIŞTI"

Kızının ilk kez geçen yıl temmuz ayında kendisine Filistin'e gitmek istediğini söylediğini dile getiren Eygi, şunları söyledi:

"Söyleyince karşı çıktım. İnsan öldürmenin gayet doğal olduğu bir yere gitmesini istemedim. 'Sen akademisyensin, akademik seviyede mücadele yap' dedim. Ancak orada olmak istedi. Birkaç hafta sonra bilet aldığını ve ağustosta gideceğini söyledi. Artık engel olamadık. Zaten üniversitede bu direnişi ve protesto eylemlerini yürüten biriydi. Son bir yılını, kendisini Filistin'e adamıştı. Hatta Gazze Üniversitesi'nden bazı öğrencilerin Washington Üniversitesi'ne transferi için üniversite ile anlaşma yapmaya çalıştı. Bu sene 15-16 öğrenci Gazze Üniversitesi'nden Washington Üniversitesi'ne gelip başlayacak ve bunda Ayşe Nur'un çabası var."