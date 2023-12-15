Ayşenur’un ölümünde intihar iddiası: Olaydan 1 gün önce çekilden video dava dosyasına girdi

Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten adam öldürme suçundan yargılamalarına devam edilen 2 sanıktan Elif Erensoy, duruşmaya katıldı. Duruşmada savunma yapan Elif Erensoy, “8-9 aydır suçsuz yere yatıyorum. Bu olayı kim yaptıysa, Allah belasını versin. Tahliyemi talep ediyorum.” dedi.



Ali Erensoy’un avukatı ise Ayşenur Bedel’e ait olduğunu söylediği bir videoyu mahkemeye sundu. Söz konusu videonun olaydan 1 gün önce Bedel tarafından çekildiği, Bedel’in “Yarın her şey ortaya çıkacaktır. Umarım beni yanlış anlamazlar” dediği ve bunun da intiharın bir kanıtı olduğunu öne sürdü.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.