Ayşe'yi öldüren pano davasında tutuklama

Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle üzerine devrilen reklam panosu sonucu hayatını kaybeden Ayşe Yavuz'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yılda 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Sanığın, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.



Reklam panosunun temelini 4,5 metre derinlik yerine 1,35 metre yaptığı, 18 metreküp temel betonu yerine 5,40 metreküp beton döktüğü bilirkişi raporuyla tespit edilen sanık Ünsal, savunmasında, "Üzgünüm, böyle bir şey yaşansın istemezdim." dedi.

"Beton firması gerekli şartnameye göre beton vermemiş, eksik vermiş." diyerek beton firmasını suçlayan sanık, "Şartnameyi belediye hazırlıyor ancak derinlik şartnameye göre kazılmamış ve beton da derinliğe göre dökülmüştür. Ben aslında reklam işi yapıyorum, bu olay biraz inşaat işine girmişti." diye konuştu.