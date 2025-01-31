Ayşe'yi öldüren pano davasında tutuklama
Ankara'da şiddetli rüzgarda reklam panosunun, durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz'un üzerine devrilerek ölümüne yol açmasıyla ilgili, panonun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal tutuklandı.
Ankara'da şiddetli yağış nedeniyle üzerine devrilen reklam panosu sonucu hayatını kaybeden Ayşe Yavuz'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yılda 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sanığın, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.
Reklam panosunun temelini 4,5 metre derinlik yerine 1,35 metre yaptığı, 18 metreküp temel betonu yerine 5,40 metreküp beton döktüğü bilirkişi raporuyla tespit edilen sanık Ünsal, savunmasında, "Üzgünüm, böyle bir şey yaşansın istemezdim." dedi.
"Beton firması gerekli şartnameye göre beton vermemiş, eksik vermiş." diyerek beton firmasını suçlayan sanık, "Şartnameyi belediye hazırlıyor ancak derinlik şartnameye göre kazılmamış ve beton da derinliğe göre dökülmüştür. Ben aslında reklam işi yapıyorum, bu olay biraz inşaat işine girmişti." diye konuştu.
"ŞİKAYETÇİYİZ"
Ayşe Yavuz'un ablası Gülser Aydın ise "Neden fırtınada binalar yıkılmıyor? Neden ağaçlar sökülmüyor? Totemi gördüğümüzde o kadarcık betonun taşımayacağı belliydi. Zararımızı karşılamak istiyorsa Ayşe'yi versin bize. Biz totemi gördüğümüzde 'Nasıl altından çıkmıştır Ayşe' dedik. Orası dümdüz boğaz gibi bir yer. Totemin daha önce de sallandığını öğrendik, şikayetçiyiz." dedi.
Mahkeme, olay sonucunda ölümün meydana gelmesi ve sanığın bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olması, istenen cezanın alt ve üst sınırlarının göz önünde bulundurulması sonucu sanık Semih Esat Ünsal'ın tutuklanmasına karar verildi. Duruşma ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Sincan'da geçen yıl 6 Haziran'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düşmüş, şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz, pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetmişti.
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