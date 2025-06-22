AYT yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Aksaray'da üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu araç kaza yaptı. Yaralıların yola savrulduğu feci kazada bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.
Aksaray'da üniversite sınavına giden öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı.
Üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT sınavına giden öğrencileri taşıyan aracın yaptığı kazada yaralılar, yol ortasındaki refüje savruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir ölü ve dokuz yaralı bulunuyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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