AYT yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

Üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT sınavına giden öğrencileri taşıyan aracın yaptığı kazada yaralılar, yol ortasındaki refüje savruldu.

Aksaray 'da üniversite sınavına giden öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı.

Kazada yaralanan çok sayıda kişi yola ve refüje savruldu

Kazada ilk belirlemelere göre bir ölü ve dokuz yaralı bulunuyor.



Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.