AYT yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Aksaray'da üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu araç kaza yaptı. Yaralıların yola savrulduğu feci kazada bir kişi öldü, dokuz kişi yaralandı.

AYT yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var
AYT sınavı başladı: Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti

AYT sınavı başladı: Sirenler eşliğinde geldi, son dakikada yetişti

Haberi Görüntüle

'da üniversite sınavına giden öğrencileri taşıyan araç kaza yaptı.

Üniversite sınavının ikinci ayağı olan AYT sınavına giden öğrencileri taşıyan aracın yaptığı kazada yaralılar, yol ortasındaki refüje savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi.

AYT yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 1 Kazada yaralanan çok sayıda kişi yola ve refüje savruldu

Kazada ilk belirlemelere göre bir ölü ve dokuz yaralı bulunuyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...