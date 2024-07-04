Aytaç Durak hastaneye kaldırıldı

BAKANLIKTAN AMBULANS HELİKOPTER TALEP EDİLDİ Bunun üzerine Durak için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi.

Pozantı İlçe Stadı'na inen ambulans helikopterle Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Durak, acil servise alındı.



BİLİNCİ AÇIK, VERTİGO ŞÜPHESİ VAR



Durak'a burada ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç müdahalede bulundu.



Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı bildirildi.