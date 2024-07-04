Aytaç Durak hastaneye kaldırıldı

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Pozantı ilçesindeki yayla evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 86 yaşındaki Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı öğrenildi.

Aytaç Durak hastaneye kaldırıldı
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Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak'ın, Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylası'nda bulunan evinde rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Adrese giden sağlık ekipleri, 86 yaşındaki Durak'ı ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada doktorlar Durak'ın tedavisine ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde devam edilmesine karar verdi.

BAKANLIKTAN AMBULANS HELİKOPTER TALEP EDİLDİ

Bunun üzerine Durak için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi.

Aytaç Durak hastaneye kaldırıldı - 1

Pozantı İlçe Stadı'na inen ambulans helikopterle Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Durak, acil servise alındı.

BİLİNCİ AÇIK, VERTİGO ŞÜPHESİ VAR

Durak'a burada ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç müdahalede bulundu.

Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı bildirildi.

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