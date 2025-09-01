Aytaç Durak kalp krizi geçirdi: Uçak acil iniş yaptı

YOĞUN BAKIMDA



Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.



GEÇTİĞİMİZ YIL DA RAHATSIZLANMIŞTI



Aytaç Durak, geçen yıl yayla evinde rahatsızlanmış, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.



AYTAÇ DURAK KİMDİR?



ANAP, DYP, AK Parti, MHP ve bir süre de bağımsız siyaset yapan 87 yaşındaki Aytaç Durak; 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı.