Aytaç Durak kalp krizi geçirdi: Uçak acil iniş yaptı
Beş dönem Adana Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan Aytaç Durak, uçakta kalp krizi geçirdi. Uçak acil iniş yaptı, 87 yaşındaki Durak hastanede tedavi altına alındı.
Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, sabah 09.55'te Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul’a gitmek üzere kalkış yapan yolcu uçağında fenalaştı.
UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI, DURAK HASTANEYE KALDIRILDI
Bunun üzerine uçak, yönünü çevirip tekrar havalimanına acil iniş yaptı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durak, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından uçaktan çıkarılıp Yüreğir Başkent Hastanesi’ne götürüldü.
YOĞUN BAKIMDA
Aytaç Durak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
GEÇTİĞİMİZ YIL DA RAHATSIZLANMIŞTI
Aytaç Durak, geçen yıl yayla evinde rahatsızlanmış, hava ambulansı ile Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından da taburcu edilmişti.
AYTAÇ DURAK KİMDİR?
ANAP, DYP, AK Parti, MHP ve bir süre de bağımsız siyaset yapan 87 yaşındaki Aytaç Durak; 1984, 1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştı.
