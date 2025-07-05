Ayvacık açıklarında 17 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 17 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 17 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 17 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botları "KB-119", "KB-115" ve "KB-103" tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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