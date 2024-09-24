Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4’ü çocuk toplam 19 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden "TCSG-61" Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 4’ü çocuk toplam 19 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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