Ayvacık açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden TCSG-84 Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 9'u çocuk, 31 kaçak göçmen yakaladı.
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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