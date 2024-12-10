Ayvacık açıklarında 31 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 31 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi.
Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu TCSG-905 tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 9'u çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
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