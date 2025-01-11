Ayvacık açıklarında 40 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.



Bölgeye sevk edilen "TCSG-84" Sahil Güvenlik gemisi ile "KB-119" botu ekipleri, bottaki 40 Afgan uyrukluyu kıyıya çıkardı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.