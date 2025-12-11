Ayvacık Belediye Başkanı Şencan'ın öğretmen kızının şüpheli ölümü
11.12.2025 16:35
İHA
Samsun'un Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan'ın Şanlıurfa'da görev yapan İngilizce öğretmeni kızı Tuğba, 7. kattaki balkondan düşüp yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da Haliliye Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmeni Tuğba Şencan (27), yaşadığı apartmanın 7. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
TUĞBA ÖĞRETMEN SAMSUN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan'ın kızı olan Tuğba Şencan için Samsun'un Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Şencan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Üçköprü Aile Kabristanı'nda defnedildi.
Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı İbrahim Mucur, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, kurum amirleri ve Tuğba öğretmenin arkadaşları katıldı.