Ayvacık'ta 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında iki can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik bot KB-103 tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içerisindeki 1 çocuk olmak üzere 19 kaçak göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.