Ayvacık'ta 27 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 27 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

Ayvacık'ta 27 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kolluk Destek Timi ile Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kara yolu kenarında bir grup yabancı uyruklunun bulunduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, Filistin, Sudan, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk 27 düzensiz gözetim altına alınarak haklarında işlem başlatıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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