Ayvacık'ta 6 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim) tarafından karada 6 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 6 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim) tarafından kara üzerinde 6 kaçak göçmen tespit edildi.

Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi tarafından 6 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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