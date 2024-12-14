Ayvacık'ta araç yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kocaköy köyü sahilinde Halil Küçük idaresindeki otomobilinin motor kısmından alev alması sonucu sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında, araç tamamen yandı.
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