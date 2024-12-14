Ayvacık'ta araç yangını

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık'ta araç yangını

'nin Ayvacık  ilçesine bağlı Kocaköy köyü sahilinde Halil Küçük idaresindeki otomobilinin motor kısmından alev alması sonucu sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelerek yanan araca müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangında, araç tamamen yandı.

Yolda kalan TIR şoförlerine sıcak çorba ikramı

Yolda kalan TIR şoförlerine sıcak çorba ikramı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...