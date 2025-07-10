Ayvacık'ta 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler sevk merkezine gönderildi.

Ayvacık'ta 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekiplerince, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "KB-103" tarafından lastik bottaki 1'i İran, 38'i Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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