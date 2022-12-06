Ayvalıdere'de tedirgin eden mavi renkteki su

Esenler'de bulunan Ayvalıdere yağmur suyu tüneli ve atık su kanalından mavi renkte su akmaya başladı.



Eyüpsultan, Bayrampaşa, Güngören, Esenler, Zeytinburnu, Bakırköy ilçelerindeki su baskınlarının önüne geçmek için yapılan inşaat sonrasında yağmur suyu tüneli ve atık su kanalına çevrilen Ayvalıdere'deki endişe yaratan su için İSKİ açıklama yaptı.



"BAKINCA DOĞAL OLMADIĞI ÇOK BARİZ"

Arkadaşının evine gitmek için sık sık bu bölgeden geçtiğini söyleyen Raif Ünlü isimli bir vatandaş bu durumun doğal olmadığını dile getirdi. "Muhtemelen sanayi atığının filtrelenmemesi sonucu olan bir durum" diyen Ünlü, "Bu gerçekten insanları korkutuyor" dedi.

Başka bir mahalle sakini Emin Esengül ise, "Şu pislik, fabrikalardan geliyor. Bunun önüne geçilmesi, burasının kapatılması lazım. Yüzde 90 kimyasaldır bu. Bayrampaşa Kolera hastalığı da yaşanmıştı" diye konuştu.



"MARMARA DENİZİ'NE ULAŞMAMAKTADIR"

Konuya ilişkin ise İSKİ'den açıklama yapıldı. Açıklamada "Bayrampaşa ilçesindeki atık su hattında meydana gelen çökme olayı Ayvalıdere'ye farklı renkte su karışmasına sebep olmuştur" denildi.

İdarenin duruma müdahale ettiği belirtilirken ilgili konunun kontrol altına alındığı açıklandı.

Öte yandan açıklamada bahse konu bölgede çok sayıda kot yıkama fabrikası yer aldığı ve buraların deşarj suları mavi renkte olduğu ifade edilirken görüntülerde yer alan mavi renkteki suların Marmara Denizi'ne ulaşmadığı atık su alma ve çevirme yapısı aracılığı ile Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisi'ne aktarıldığı vurgulandı.