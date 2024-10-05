Ayvalık açıklarında 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-115) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasadışı yollarla geçmek isterken yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.