Ayvalık açıklarında 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasadışı yollarla gitmek isteyen 11’i çocuk 30 düzensiz yakalandı.

Ayvalık açıklarında 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı

ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz olduğunu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu.

Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollara geçmek kullanılan lastik bot içerisindeki 11’i çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 30 düzensiz göçmen Ayvalık’ta karaya çıkartılarak haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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