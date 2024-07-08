Ayvalık açıklarında 15 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile Balıkesir Ayvalık açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.



Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 3'ü çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı.



Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.