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Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak yollarsa Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki 13'ü çocuk 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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