Ayvalık açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bindikleri botun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayan düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu.



Bölgeye gönderilen KB-115 isimli Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 31 göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.



Burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı göçmenler, işlemlerin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.