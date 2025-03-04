Ayvalık açıklarında 32 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-20" ile bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki 12'si çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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