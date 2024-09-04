Ayvalık açıklarında 3’ü çocuk 14 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" sayesinde Ayvalık açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik botu "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, 3’ü' çocuk 14 kaçak göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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