Ayvalık açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan 4 can salının motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botları "TCSG-6", "KB-115" ve "KB-4510" ile bölgeye ulaşan ekipler, can sallarındaki 5'i çocuk 57 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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