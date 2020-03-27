Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den yazlıkçılara 'gelmeyin' uyarısı

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi'nin kısıtlı imkan ve personelle hizmet vermeye çalıştığını söyledi.

''BU BİR TATİL DEĞİL''



Belediyenin ve ilçenin sağlık alanındaki kapasitesinin belli olduğunu ifade eden Ergin, "Değerli halkımızdan özellikle şunu istiyorum. Bu bir tatil değildir. Virüsten korunabilmek adına bir evde kalma uygulamasıdır" diye konuştu.

''LÜTFEN BULUNDUĞUNUZ KENTLERDE KALIN''

Ergin, herkesin bulunduğu yerde ve kayıtlı olduğu ikametgahta kalması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer bu olağanüstü durumu bir tatil olarak algılarsanız, ikamet ettiğiniz İstanbul, Ankara veya bir başka şehirden Ayvalık'a, 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesi'nin bütçesi belli.Mart ve nisan aylarında belediyenin personel sayısı belli. Ayvalık’ın sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi ile personel sayısı belli. Bu yüzden lütfen bulunduğunuz kentlerde kalın.

Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra iyi ve sağlıklı günlerde yine Ayvalık'ta buluşacağız. Bu zor günleri evlerimizde kalarak atlatmamız gerekiyor."