Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda 'Midilli' kuyruğu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı'nda, hafta sonunu resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleştirerek tatil için Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. 3 gün içinde Midilli Adası'nı ziyaret edeceklerin sayının 5 bini geçmesinin beklendiği bildirildi.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda 'Midilli' kuyruğu

Hafta sonuna denk gelen 13 ve 14 Temmuz'u, resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile birleştirenler 3 günlük tatil fırsatına kavuştu. Tatilini 'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler 'a akın etti. İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerden gelen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde kuyruklar oluşturdu.

3 günlük tatil süresince Ayvalık ile Midilli arasında karşılıklı seferler düzenleyen 4 firmaya ait feribotların günde karşılıklı dörder sefer yapacakları bildirildi. Sabah ve öğle saatlerinde kalkan feribotlar yolcuların yanı sıra özel araçları da taşırken, her feribotun dolu gidip dolu geldiği öğrenildi.

3 günlük tatilin ilk gününde 2 bin kişinin Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçtiği bildirildi. Tatil süresince bu sayının 5 bini aşması bekleniyor. İstanbul'dan gelen tatilcilerden Hasan Sekizkenar, Midilli'deki fiyatların 'ye göre daha uygun olduğunu ve yemekler başta olmak üzere hizmet kalitesinin daha yüksek olması nedeniyle 3 günlük tatil tercihini bu yönde yaptığını söyledi.

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