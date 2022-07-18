Ayvalık kıyılarında temizlik seferberliği

Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde bulunan Patriça Gümüşlük Koyu ile üzerinde yerleşim olmayan Maden Adası’nın kıyılarında yaşanan kirlilikle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ilgili belediyeler tarafından temizlik çalışmalarına başlandı.



Kıyılarda yapılan incelemelerde, Ayvalık İlçesi Patriça Gümüşlük Koyu plajların bulunduğu bölgede yoğun kullanım dönemlerinde çöp toplama işleminin yetersiz kaldığı tespit edildi. Bölgede evsel atıkların çevre kirliliğine neden olduğu, Maden Adası kıyılarında yapılan kontrollerde ise deniz yosunu, plastik poşetler ve patlamış plastik botların rüzgâr ve dalga yardımı ile adanın kıyı ve koylarına ulaşarak kıyı kirliliğine sebep olduğu ortaya çıktı.



Bakanlık koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında Patriça Gümüşlük Koyu üzerinde bulunan çöp konteynerları boşaltılarak, plaj bölgelerinde bulunan atıklar toplandı. Maden Adası’ndaki kıyı temizleme çalışmaları ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından sürdürülüyor.