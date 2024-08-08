Ayvalık'ta 11 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Haklarında yasal işlem yapılan göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Ayvalık'ta 11 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında üzerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun, motor arızası nedeniyle Ege Denizi'nde akıntı etkisiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri hemen harekete geçti.

Sürüklenen düzensiz göçmenler; bölgeye gönderilen KB-4510 isimli Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.

Ayvalık'a ait Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarından yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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