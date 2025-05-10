Ayvalık'ta 43 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından Ayvalık açıklarından Midilli Adası'na doğru hareket halindeki lastik botta bir grup göçmenin olduğu tespit edildi.
Ekipler, 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen ile yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 2 kişiyi yakalayıp karaya çıkarttı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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